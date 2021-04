No More Heroes 3, il nuovo trailer introduce la Killion Dollar Trilogy Edition per Nintendo Switch – Video – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Il nuovo trailer di No More Heroes 3 introduce la Killion Dollar Trilogy Edition, un raccolta dei tre capitoli per Nintendo Switch.. Grasshopper Manufacture ha pubblicato un nuovo trailer del folle No More Heroes 3. Il gioco arriverà ad agosto su Nintendo Switch in formato stand alone, ma anche all’interno della Killion Dollar Trilogy Edition, una speciale raccolta dei tre capitoli per Nintendo Switch. Del trailer non si può dire ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildi Nola, un raccolta dei tre capitoli per.. Grasshopper Manufacture ha pubblicato undel folle No3. Il gioco arriverà ad agosto suin formato stand alone, ma anche all’interno della, una speciale raccolta dei tre capitoli per. Delnon si può dire ...

