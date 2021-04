Moto3 | Jerez 2016 | il trionfo di Brad Binder dal fondo della griglia

Advertising

motosprint : #Moto3, Jerez 2016: il trionfo di @BradBinder_41 dal fondo della griglia -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Jerez

Motosprint.it

Lo scorso fine settimana, Pedro Acosta ha stupito tutti conquistando una grande vittoria innel Gran Premio di Doha partendo dalla pit lane in sella alla KTM del Red Bull KTM Ajo. Una ...a. ...Uno a Madrid, l'altro ade la Frontera. Marquez sarà all'ospedale Ruber dove l'équipe del ... protagonisti di una lite domenica nel corso della gara delladopo essere caduti all'altezza ...La prima vittoria in carriera del pilota sudafricano arrivò sul circuito andaluso in grande stile, con una grande rimonta in seguito ad una penalizzazione per motivi tecnici. Uno di quei casi in cui " ...L’ex pilota Ducati ha seguito i primi due GP davanti alla televisione. Quartararo, la Ducati, Martin, la Honda, il team Petronas, le gomme: queste le sue interessanti osservazioni. Mentre si prepara a ...