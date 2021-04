Minniti | ' C' è tanta ipocrisia sui ringraziamenti di Draghi alla Libia'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Marco, ex Ministro dell'Interno e ora Presidente della Fondazione Med - Or, ha parlato della situazione riguardo i salvataggi dei migranti in: "C'è un dato che fa venir meno una certa ...

Advertising

globalistIT : Del resto lui con i libici ha stretto accordi oggetto di feroci polemiche #minniti #Draghi #Libia - alfonsino87 : @Avvenire_Nei In quel periodo Minniti e la Libia avevano preso un accordo:trafficanti come guardia costiera Libia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Minniti tanta

Globalist.it

Marco, ex Ministro dell'Interno e ora Presidente della Fondazione Med - Or, ha parlato della situazione riguardo i salvataggi dei migranti in Libia: "C'è un dato che fa venir meno una certa ...L'attesa eraper l'arrivo al Pd di un nuovo segretario dopo i primi sette avuti in 13 anni, dal primo, ... dimettendosi anche da deputato, l'ex ministro degli Interniha lasciato pure lui ...Minniti parla all’indomani della visita istituzionale del presidente del Consiglio Mario Draghi a Tripoli, dove si è tenuto l’incontro col nuovo primo ministro libico Dbeibeh. In quelle stesse ore, un ...Nessun migrante è stato mai «salvato» in mare. Hanno usato le proprie coste come ricatto estorsivo verso l’Europa e i migranti come bancomat ...