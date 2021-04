Ma quale discriminazione, se i Ddl Zan salta è “colpa” dell’incapacità di sinistra (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – E’ un pianto universale color arcobaleno quello che da sinistra viene sul Ddl Zan, protagonista dell’ennesimo rinvio. Solo che, stavolta – con buona pace di Fedez e dei maestrini vari – non c’è nessun ostruzionismo sul quale costruire la propria identità di vittime. E’ tutta colpa della troppa foga, da sinistra, di arrivare a una legge contro l’omofobia. Ddl Zan, la sinistra si fa ostruzionismo da sola Ieri la commissione Giustizia di Palazzo Madama ha optato per un nuovo slittamento della calendarizzazione del ddl Zan contro l’omofobia che era già stato approvato alla Camera il 14 ottobre scorso. Ma Ostellari, leghista, ha proposto di accorpare i vari ddl (almeno quttro) che hanno il medesimo obiettivo: la lotta all’omofobia. Tutto è stato inviato alla presidente di Palazzo Madama, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – E’ un pianto universale color arcobaleno quello che daviene sul Ddl Zan, protagonista dell’ennesimo rinvio. Solo che, stavolta – con buona pace di Fedez e dei maestrini vari – non c’è nessun ostruzionismo sulcostruire la propria identità di vittime. E’ tuttadella troppa foga, da, di arrivare a una legge contro l’omofobia. Ddl Zan, lasi fa ostruzionismo da sola Ieri la commissione Giustizia di Palazzo Madama ha optato per un nuovo slittamento della calendarizzazione del ddl Zan contro l’omofobia che era già stato approvato alla Camera il 14 ottobre scorso. Ma Ostellari, leghista, ha proposto di accorpare i vari ddl (almeno quttro) che hanno il medesimo obiettivo: la lotta all’omofobia. Tutto è stato inviato alla presidente di Palazzo Madama, ...

