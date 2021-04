Lux Vide in vendita. Fremanlte e Sony si fanno avanti (Di giovedì 8 aprile 2021) Luca Bernabei, AD Lux Vide Lux Vide è in vendita. La casa di produzione italiana guidata da Luca e Matilde Bernabei si è messa sul mercato e – secondo Il Sole24Ore – esiste un dossier gestito dalla banca d’affari GCA Altium per la chiusura di un’operazione destinata a portare la società in mani internazionali. Il tutto potrebbe concludersi in tempi non troppo lunghi (si ipotizza addirittura entro giugno), anche perché due colossi del settore audiovisivo avrebbero già manifestato il loro interesse. Si tratta, come riporta il quotidiano economico, di Fremantle (che in Italia produce, tra gli altri, Un posto al sole, X Factor, Italia’s Got talent) e di Sony Pictures Television. Il CdA di Lux Vide della prossima settimana affronterà probabilmente la questione. Le strade percorribili sarebbero due: la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 aprile 2021) Luca Bernabei, AD LuxLuxè in. La casa di produzione italiana guidata da Luca e Matilde Bernabei si è messa sul mercato e – secondo Il Sole24Ore – esiste un dossier gestito dalla banca d’affari GCA Altium per la chiusura di un’operazione destinata a portare la società in mani internazionali. Il tutto potrebbe concludersi in tempi non troppo lunghi (si ipotizza addirittura entro giugno), anche perché due colossi del settore audiovisivo avrebbero già manifestato il loro interesse. Si tratta, come riporta il quotidiano economico, di Fremantle (che in Italia produce, tra gli altri, Un posto al sole, X Factor, Italia’s Got talent) e diPictures Television. Il CdA di Luxdella prossima settimana affronterà probabilmente la questione. Le strade percorribili sarebbero due: la ...

dubitoditutto : Lux Vide in vendita· Fremantle e Sony si fanno avanti - AndreaParre87 : RT @luca_barra: La notizia di oggi (sul Sole) è che anche Lux Vide - tra cavalli di battaglia generalisti opportunamente rinfrescati, titol… - CorneliaHale94 : Lux Vide vicina alla vendita: Sony e Fremantle in corsa per il big della fiction italiana - fabriziogaias : RT @SardegnaTurismo: ?????????????????? ?? ?????????????????? ?? ????????' ???????????? ??????' ?????????? ???? ?????????? ?? ???? ???????????????????? ?? ?? video by Lux Vide - Assessorato del Turis… - GiuGhisu : RT @SardegnaTurismo: ?????????????????? ?? ?????????????????? ?? ????????' ???????????? ??????' ?????????? ???? ?????????? ?? ???? ???????????????????? ?? ?? video by Lux Vide - Assessorato del Turis… -

Ultime Notizie dalla rete : Lux Vide Un passo dal cielo 6, dove è stata girata la serie tv. La fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, torna con una sesta stagione ricca di nuovi episodi girati nei territori mozzafiato: scopri quali

in un mondo dominato dai colossi dello streaming, piccolo non è più bello: lux vide verso la vendita luca e matilde bernabei 1 - LUX VIDE VICINA ALLA VENDITA: SONY E FREMANTLE IN CORSA PER IL BIG DELLA FICTION ITALIANA Andrea Biondi per 'il Sole 24 Ore' Lux Vide vicina alla vendita. E al momento ci sono due giganti del settore ...

Lux Vide vicina alla vendita: Sony e Fremantle in corsa per il big della fiction italiana Il Sole 24 ORE Enrico Ianniello si racconta, tra fiction, teatro e letteratura Enrico Iannello torna ad indossare i panni del commissario Vincenzo Nappi – questa sera su Rai1 la seconda puntata di Un passo dal cielo 6 - I Guardiani, fiction prodotta dalla Lux Vide, in onda dal ...

A.A.A. Don Matteo vendesi La nostra rassegna stampa: Freemantle e Sony Pictures in corsa per acquistare Lux Vide, fondata da Ettore Bernabei e oggi gestita dai figli Matilde e Luca.

