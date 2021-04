Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti della seconda estrazione (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato, sul proprio profilo Twitter, i 10 biglietti vincenti della seconda estrazione della Lotteria degli scontrini. Il mese di riferimento per gli acquisti è marzo. I premi hanno un valore da 100 mila euro per ciascun vincitore. I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio. Variano da poco più di 10 euro a 130 euro gli scontrini i cui codici sono estratti nella Lotteria di marzo, che prevede 10 premi da 100mila euro. L’importo più basso è di 10,66 del 29 marzo, quello più alto di 130,25 euro del 6 marzo. La Lotteria degli scontrini è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato, sul proprio profilo Twitter, i 10. Il mese di riferimento per gli acquisti è marzo. I premi hanno un valore da 100 mila euro per ciascun vincitore. I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio. Variano da poco più di 10 euro a 130 euro glii cui codici sono estratti nelladi marzo, che prevede 10 premi da 100mila euro. L’importo più basso è di 10,66 del 29 marzo, quello più alto di 130,25 euro del 6 marzo. Laè ...

FratellidItalia : Maggioranza Draghi in Senato vota contro mozione FDI per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback. In piena p… - IsabellaRauti : #Senato, bocciata mozione di ?@FratellidItalia? che chiedeva lo stop a cashback e lotteria degli scontriniAgenzia G… - repubblica : Lotteria degli scontrini, oggi la seconda estrazione mensile. In corsa 685 milioni di biglietti - LPincia : RT @IsabellaRauti: #Senato, bocciata mozione di ?@FratellidItalia? che chiedeva lo stop a cashback e lotteria degli scontriniAgenzia Giorna… - 66gio : RT @ladanihadetto: Io non capisco quale sia il problema col cash back o la lotteria degli scontrini, ma siete obbligati? No, allora non rom… -