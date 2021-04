Libia: Draghi, 'preoccupati per diritti umanitari, Italia per superamento centri detenzione' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Sulla Libia sono consapevole di essere stato criticato" sulla frase sui salvataggi in mare dei libici. "L'Italia è l'unico paese ad avere corridoi umanitari, i temi con il presidente libico sono stati toccati, gli ho detto che siamo preoccupati per i diritti umanitari" e che "l'Italia è orientata al superamento dei centri di detenzioni. Franchezza ma anche capacità di cooperare" e la "Libia è un paese con cui noi dobbiamo cooperare". Così Mario Draghi, rispondendo alla domanda di un cronista in conferenza stampa. Tra i temi su cui bisogna cooperare "c'è l'immigrazione: questo è un problema non si può far finta non esista. Come deve essere la posizione di un governo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Sullasono consapevole di essere stato criticato" sulla frase sui salvataggi in mare dei libici. "L'è l'unico paese ad avere corridoi, i temi con il presidente libico sono stati toccati, gli ho detto che siamoper i" e che "l'è orientata aldeidi detenzioni. Franchezza ma anche capacità di cooperare" e la "è un paese con cui noi dobbiamo cooperare". Così Mario, rispondendo alla domanda di un cronista in conferenza stampa. Tra i temi su cui bisogna cooperare "c'è l'immigrazione: questo è un problema non si può far finta non esista. Come deve essere la posizione di un governo che ...

