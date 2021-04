Le domande delle lettrici al dottor Pregliasco su AstraZeneca: i rischi per le donne sotto i 50 anni, i sintomi, cosa fare (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo che l’Ema (Agenzia Europea per i medicinali) ha confermato «gli eventi rari di trombosi cerebrale come effetti collaterali» del Vaccino AstraZeneca, la paura e il disorientamento della popolazione rischiano di rallentare di nuovo la campagna vaccinale. Nonostante la rassicurazione degli esperti che «i rischi sono minori dei benefici» e che non ci sia raccomandazione di limitazioni alla somministrazione per fasce d’età, alcune persone giovani, soprattutto le donne sotto i 50 anni, sono tentate di non farsi vaccinare. Ma sarebbe un errore. Per evitare di rinunciare al proprio turno vaccinale per paura degli effetti collaterali, abbiamo posto le domande delle nostre lettrici e dei lettori al dottor Fabrizio ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo che l’Ema (Agenzia Europea per i medicinali) ha confermato «gli eventi rari di trombosi cerebrale come effetti collaterali» del Vaccino, la paura e il disorientamento della popolazioneano di rallentare di nuovo la campagna vaccinale. Nonostante la rassicurazione degli esperti che «isono minori dei benefici» e che non ci sia raccomandazione di limitazioni alla somministrazione per fasce d’età, alcune persone giovani, soprattutto lei 50, sono tentate di non farsi vaccinare. Ma sarebbe un errore. Per evitare di rinunciare al proprio turno vaccinale per paura degli effetti collaterali, abbiamo posto lenostree dei lettori alFabrizio ...

borghi_claudio : Il problema della logica. Puoi sfidarla ma prima o poi ti fanno delle domande... - 93VAP0R : votate harry se vi va, ci sono delle domande così non vi annoiate ?? - ParentesGraffia : Ma perchè i giornalisti fanno domande più lunghe delle risposte ? #Draghi - swimmerpg : RT @ldibartolomei: Crescere è rendersi conto, tra la altre cose, che la maggior parte delle domande non hanno risposta, o quanto meno non n… - acord1410 : RT @Baldor28714391: #8aprile #conferenza #Draghi avrò io qualche problema ma il livello delle domande e soprattutto delle risposte si è not… -