Lavoro ibrido: oltre all’ufficio, due mesi di smart working all’estero (Di giovedì 8 aprile 2021) Insomma, che lavoro flessibile sia. Dopo aver ascoltato i suoi impiegati con sondaggi interni, ne è uscito che il modello ibrido potrebbe essere quello vincente, almeno il preferibile: un po’ in ufficio, dove gli spazi si sono fatti più collaborativi e interscambiabili, un po’ lavoro da casa per due-quattro giorni alla settimana e, appunto, da adesso anche 60 giorni da trascorrere all’estero. Le stesse indagini interne hanno mostrato che, sebbene i dipendenti lavorino da remoto, il 92% non ha riscontrato cambiamenti della propria produttività individuale e, nel caso ci siano state variazioni, sono state positive. «Poi, se i nostri dipendenti sentono la mancanza dei colleghi o la necessità di collaborare faccia a faccia su progetti importanti, ecco che abbiamo messo a punto i RevLabs», spiega Jim MacDougall, VP of People di Revolut, «Sono spazi di lavoro più informali, con scrivanie, salottini per brainstorming, stanze per le riunioni, all’insegna del lavoro flessibile». Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Insomma, che lavoro flessibile sia. Dopo aver ascoltato i suoi impiegati con sondaggi interni, ne è uscito che il modello ibrido potrebbe essere quello vincente, almeno il preferibile: un po’ in ufficio, dove gli spazi si sono fatti più collaborativi e interscambiabili, un po’ lavoro da casa per due-quattro giorni alla settimana e, appunto, da adesso anche 60 giorni da trascorrere all’estero. Le stesse indagini interne hanno mostrato che, sebbene i dipendenti lavorino da remoto, il 92% non ha riscontrato cambiamenti della propria produttività individuale e, nel caso ci siano state variazioni, sono state positive. «Poi, se i nostri dipendenti sentono la mancanza dei colleghi o la necessità di collaborare faccia a faccia su progetti importanti, ecco che abbiamo messo a punto i RevLabs», spiega Jim MacDougall, VP of People di Revolut, «Sono spazi di lavoro più informali, con scrivanie, salottini per brainstorming, stanze per le riunioni, all’insegna del lavoro flessibile».

Advertising

enrico_martines : Insieme a @alelanter1, Professor Executive Education @ESCP_bs, in @HPE_IT prosegue il percorso di riflessione sull… - FlorenceCGroup : 'Dobbiamo sottolineare che la tecnologia ha permesso a tanti di noi di passare alla modalità di lavoro da remoto pe… - SarahCYeomans : RT @Alessandro__Ma: Tutto pronto per evento @IAIonline di oggi su #difesa missilistica, #Europa e #Italia (iscrizioni ancora qui: https://t… - GiudittaMorandi : RT @Alessandro__Ma: Tutto pronto per evento @IAIonline di oggi su #difesa missilistica, #Europa e #Italia (iscrizioni ancora qui: https://t… - WOWwebmagazine : CBRE: il futuro degli arredi nel lavoro ibrido. -