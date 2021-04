Lavoratori ambulanti ancora in protesta: bloccata via Bonazzi (FOTO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lavoratori ambulanti ancora in protesta al Rione Libertà. Via Bonazzi – dove si svolge solitamente il mercato rionale – è stata simbolicamente occupata dagli operatori del settore che hanno bloccato il traffico veicolare con i loro camioncini esponendo le rispettive bancarelle senza prodotti, chiedendo di tornare presto a lavorare e annunciando nuove forme di protesta nei prossimi giorni. Sul posto presenti sia i carabinieri che gli agenti del comando di polizia municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –inal Rione Libertà. Via– dove si svolge solitamente il mercato rionale – è stata simbolicamente occupata dagli operatori del settore che hanno bloccato il traffico veicolare con i loro camioncini esponendo le rispettive bancarelle senza prodotti, chiedendo di tornare presto a lavorare e annunciando nuove forme dinei prossimi giorni. Sul posto presenti sia i carabinieri che gli agenti del comando di polizia municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

