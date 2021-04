Laura Boldrini annuncia la sua malattia sui social | “Ho un po’ paura”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021), 59 anni e già presidente della Camera. Parlamentare “famosa” perché sempre vicina al fianco dei diritti delle donne e dei più deboli (come i migranti). Troppo spesso presa di mira da hater di destra e sovranisti, che l’hanno insultata, minacciata, ed esposta alla gogna mediatica. Preda prediletta di Matteo Salvini. Oggi suihato di star male, di essere malata. Non scrive di cosa, ma dice che dovrà farsi da parte per un po’, che non sarà attiva in politica e nele perché domani verrà ricoverata per essere preparata all’operazione. E poi ancora per un po’: perché dopo l’intervento chirurgico dovrà procedere con la riabilitazione. Ha scritto con molta umiltà sulla sua pagina Facebook: Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ...