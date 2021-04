La Corte di Strasburgo | “L’obbligo vaccinale può essere necessario in democrazia”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Per laeuropea dei diritti dell’uomo le vaccinazioni obbligatorie “possonoconsiderate necessarie in una società democratica“. I giudici dilo hanno stabilito in una storica sentenza partita da un ricorso di alcune famiglie della Repubblica Ceca controimposto dallo Stato. La sentenza stabilisce che la politica sanitaria del Paese è stata coerente con “l’interesse superiore” dei bambini e non abbia violato il diritto al rispetto della vita privata. Il ricorso è stato effettuato contro una normativa che riguarda “i vaccini somministrati contro malattie infantili ben note alla scienza medica”, come difterite, tetano, pertosse, infezioni da Emofilo dell’influenza di tipo b, poliomielite, epatite B, morbillo, parotite, rosolia e – per i bambini con specifiche ...

