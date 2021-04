Juve-Napoli 2-1 | pagelle Approccio da provinciali | che ci facevano Hysaj e Mertens in campo?

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ledintus-2-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Ha un istinto feroce, da talento limpido, e lo dimostra su Cuadrado e Chiesa (in fuorigioco). Epperò gli toccano altre due pappine, dopo il terno crotonese. La ciorta quest’anno non gli è stata amica, Ilaria – 6 Incolpevole sui gol. Del resto non era ipotizzabile che i difensori lasciassero solo Ronaldo. Concordo sull’istinto: molto bella la parata al 59? – 6 DI LORENZO. Una buona partita che conferma la sua resurrezione pasquale del Sabato Santo. Ha la cazzimma giusta, a destra oscura El Tav e ha finanche la pelota del pareggio ma il vetusto Buffon respinge. Tuttavia non riesce mai a mettere un cross decente in mezzo – 6,5 Chiude ogni volta che deve e si propone bene in avanti. I cross sono una croce nera, ma questo vale per il ...