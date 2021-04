Io reporter sul campo in Libia vi dico: “C’è poco da ringraziare i libici, Draghi mistifica la realtà”. Parla Nancy Porsia (Di giovedì 8 aprile 2021) Io reporter sul campo in Libia vi dico: “C’è poco da ringraziare i libici”. Parla Nancy Porsia “Quella di Draghi è una mistificazione della realtà. Quando il premier Parla di salvataggi da parte di militari libici sfalza la verità. Non si deve Parlare di salvataggi perché tecnicamente quelle che portano avanti i guardacoste libici sono intercettazioni in mare”, così Nancy Porsia, giornalista freelance esperta di Libia, commenta le dichiarazioni rilasciate da Draghi a margine della conferenza stampa congiunta con il nuovo primo ministro ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) Iosulinvi: “C’èda”.“Quella diè unazione della. Quando il premierdi salvataggi da parte di militarisfalza la verità. Non si devere di salvataggi perché tecnicamente quelle che portano avanti i guardacostesono intercettazioni in mare”, così, giornalista freelance esperta di, commenta le dichiarazioni rilasciate daa margine della conferenza stampa congiunta con il nuovo primo ministro ...

