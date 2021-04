Il momento delle industrie creative: tra Coesione e Recovery (Di giovedì 8 aprile 2021) Quello che si sta decidendo in queste settimane è un passaggio decisivo per i prossimi anni del sistema produttivo italiano. Ed è quindi anche l’occasione per riprendere un dossier che nel nostro Paese è rimasto sempre a mezz’aria: quello delle industrie creative. Il tema è oramai chiaro. E, nella sua chiarezza, per molti versi disarmante. C’è un mondo – che va dal design al cinema, dal teatro alle tecnologie applicate ai beni culturali, dall’architettura alla moda – che in Italia conta. E molto. In termini di numero di persone occupate: circa un milione e mezzo. In termini di fatturato prodotto, con le stime che dicono che ‘vale’ circa il 6% del nostro PIL. In termini di brand Italia, di proiezione italiana nel mondo, di soft power. Di fronte a questi numeri e a questi valori manca quello che in molti Paese già oggi c’è e che da noi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Quello che si sta decidendo in queste settimane è un passaggio decisivo per i prossimi anni del sistema produttivo italiano. Ed è quindi anche l’occasione per riprendere un dossier che nel nostro Paese è rimasto sempre a mezz’aria: quello. Il tema è oramai chiaro. E, nella sua chiarezza, per molti versi disarmante. C’è un mondo – che va dal design al cinema, dal teatro alle tecnologie applicate ai beni culturali, dall’architettura alla moda – che in Italia conta. E molto. In termini di numero di persone occupate: circa un milione e mezzo. In termini di fatturato prodotto, con le stime che dicono che ‘vale’ circa il 6% del nostro PIL. In termini di brand Italia, di proiezione italiana nel mondo, di soft power. Di fronte a questi numeri e a questi valori manca quello che in molti Paese già oggi c’è e che da noi ...

Il momento delle industrie creative: tra Coesione e Recovery Poche volte c'è stato un momento così favorevole a un'azione sul punto a livello nazionale. Per ... In secondo luogo, le linee di Politica industriale europea in definizione indicano la rilevanza delle ...

Il momento delle industrie creative: tra Coesione e Recovery Quello che si sta decidendo in queste settimane è un passaggio decisivo per i prossimi anni del sistema produttivo italiano. Ed è quindi anche l'occasione per riprendere un ...

