Il dramma di Pietro, in clinica per la riabilitazione prende il covid e muore: “Giustizia” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Era in una struttura sanitaria privata per la riabilitazione da un ictus quando è stato contagiato dal coronavirus ed è morto dopo due settimane di agonia. E’ quanto accaduto a Pietro Facchin, deceduto il 3 aprile scorso, pochi giorni prima di compiere 77 anni. L’uomo, nato a Napoli ma residente a Viterbo, era stato colpito mentre si trovava nella sua casa da un’ischemia cerebrale e ricoverato in un ospedale della sua città. I familiari, attraverso Studio3A-Valore S.p.A., hanno denunciato tutto alla polizia. Non avendo moglie e figli che potessero accudirlo, se n’è fatta carico in primis la sorella Bruna, che abita a Napoli e che, per la riabilitazione necessaria dopo le dimissioni dal nosocomio, ha ricoverato il fratello presso l’Istituto di Diagnosi e Cura Hermitage a Capodimonte, in modo da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Era in una struttura sanitaria privata per lada un ictus quando è stato contagiato dal coronavirus ed è morto dopo due settimane di agonia. E’ quanto accaduto aFacchin, deceduto il 3 aprile scorso, pochi giorni prima di compiere 77 anni. L’uomo, nato a Napoli ma residente a Viterbo, era stato colpito mentre si trovava nella sua casa da un’ischemia cerebrale e ricoverato in un ospedale della sua città. I familiari, attraverso Studio3A-Valore S.p.A., hanno denunciato tutto alla polizia. Non avendo moglie e figli che potessero accudirlo, se n’è fatta carico in primis la sorella Bruna, che abita a Napoli e che, per lanecessaria dopo le dimissioni dal nosocomio, ha ricoverato il fratello presso l’Istituto di Diagnosi e Cura Hermitage a Capodimonte, in modo da ...

