Ibrahimovic diventa attore | dopo Sanremo arriva… Asterix e Obelix

(Di giovedì 8 aprile 2021) Zlatanè sempre più protagonista dentro e fuori dal campo,la partecipazione all’edizione diè arrivata anche la chiamata per il ruolo di…nel film. La stagione dello svedese è stata ricca di soddisfazioni dal punto di vista personale, un pò meno di squadra con il Milan che ha abbandonato le chance di vincere lo scudetto e in Europa League è stato eliminato dal Manchester United. Nel complesso il rendimento può comunque essere considerato più che positivo, l’intenzione è quella di alzare l’asticella nella prossima stagione con la probabile qualificazione in Champions League.nel ruolo diFoto di Matteo Bazzi / AnsaZlatanè stato una rivelazione anche fuori ...

Non solo Sanremo. L'avventura extra - campo di Zlatan Ibrahimovic continua, con l'ipotesi di un post - carriera da assoluto protagonista. L'indizio lo dà direttamente l'attaccante tramite Instagram, postando una foto con la scritta 'antivirus'. Nuova avventura nel mondo dello spettacolo per Zlatan Ibrahimovic. Dopo la partecipazione a Sanremo, lo svedese reciterà, infatti, nel nuovo film dedicato ad Asterix e Obelix, dal titolo Asterix e Obelix. Nuova esperienza lavorativa per l'attaccante del Milan che vestirà le panni dell'attore, la pellicola uscirà nel 2022.