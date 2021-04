"Godzilla vs Kong", successo mostruoso. E spunta anche un po' di pietà... umana - (Di giovedì 8 aprile 2021) Alice Sforza Incassati 285 milioni di dollari in una settimana. Da noi arriverà in sala Alla faccia di tutti quelli che vedono, con l'arrivo dei film in Internet, la fine delle sale cinematografiche. Il risultato sorprendente di Godzilla vs. Kong è lì a smontare ogni supposizione. Nella prima settimana di programmazione, infatti, il kolossal, tra Usa e resto del mondo, ha già incassato più di 285 milioni di dollari (a fronte di un costo di 175 milioni), nonostante la programmazione, in contemporanea, su HBO Max dove, tra l'altro, ha fatto il record di spettatori. Insomma, queste cifre dimostrano come un film possa tranquillamente girare, sia nelle sale, sia a pagamento in tv, senza risentirne. È il futuro del cinema, bellezza. Certo, non si devono fare confronti con i dati pre Covid, ma se, per la ripartenza, Hollywood doveva affidarsi ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Alice Sforza Incassati 285 milioni di dollari in una settimana. Da noi arriverà in sala Alla faccia di tutti quelli che vedono, con l'arrivo dei film in Internet, la fine delle sale cinematografiche. Il risultato sorprendente divs.è lì a smontare ogni supposizione. Nella prima settimana di programmazione, infatti, il kolossal, tra Usa e resto del mondo, ha già incassato più di 285 milioni di dollari (a fronte di un costo di 175 milioni), nonostante la programmazione, in contemporanea, su HBO Max dove, tra l'altro, ha fatto il record di spettatori. Insomma, queste cifre dimostrano come un film possa tranquillamente girare, sia nelle sale, sia a pagamento in tv, senza risentirne. È il futuro del cinema, bellezza. Certo, non si devono fare confronti con i dati pre Covid, ma se, per la ripartenza, Hollywood doveva affidarsi ...

Advertising

VickyCaro21 : @Agus__Castano no tarado fuimos a ver godzilla vs kong jajsjsjsjjsj - Ganbiity : finalmente, finalmente assisti godzilla vs kong eu to ate passando mal - tsuzoku : visto king kong vs godzilla con l'esperta in materia pup ko posso dire bello - _amantedelcine_ : Questi sono i quattro film che formano il ciclo MonsterVerse per chi fosse interessato e volesse avere una visione… - _amantedelcine_ : @viviemori Nono, sono questi tre: Godzilla, Kong e Godzilla II e poi il crossover tra i due in uscita quest’anno -