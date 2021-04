Gli arbitri per la trentatreesima giornata di Serie B

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’Aia ha reso noto 2020/ 2021 in programma tra venerdì 9 e domenica 10 aprile Quali sono ? ASCOLI-MONZA Arbitro: Prontera Assistenti: Ranghetti-Del Giovane Iv uomo: Abbattista BRESCIA-PESCARA Arbitro: Volpi Assisenti: Bono-Berti Iv uomo: Serra CHIEVO-PISA lunedi 12/4 Arbitro: Ros Assistenti: Bottegoni-Sechi Iv uomo: Di Martino CREMONESE-PORDENONE Arbitro: Santoro Assistenti: Della Croce-Nuzzi Iv uomo: Rapuano FROSINONE-CITTADELLA Arbitro: Illuzzi Assistenti: Capaldi-Zingarelli Iv uomo: Meraviglia LECCE-SPAL Arbitro: Manganiello Assistenti: Cecconi-Baccini Iv uomo: Abisso REGGIANA-EMPOLI Venerdi 9/4 Arbitro: Ghersini Assistenti: ROSSI C-AVALOS Iv uomo: Maggioni REGGINA-VICENZA Arbitro: Marchetti Assistenti: DI IORIO-MASTRODONATO Iv uomo: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri

Divisione Calcio a 5

SPEZIA " CROTONE, sabato 10 aprile alle 15 SOZZA PALERMO " BERCIGLI IV: PICCININI VAR: BANTI AVAR: GIALLATINI PARMA " MILAN, sabato 10 aprile alle 18 MARESCA PAGANESSI " FIORITO IV: AYROLDI ...della 33ª giornata: la Reggina ritrova il giovane Matteo Marchetti, che aveva diretto la sfida di Pisa un mese fa Sono stati resi noti, assistenti e IV ufficiali delle partite ...Sarà Marco Guida di Torre Annunziata a dirigere la sfida tra Roma e Bologna, in programma domenica alle 18:00 allo Stadio Olimpico. Per il fischietto della sezione di Torre ...Sarà Daniele Chiffi ad arbitrare la gara tra Hellas Verona e Lazio in programma domenica prossima alle ore 15. L’AIA ha reso noto che il direttore di gara della sezione di Padova sarà coadiuvato dagli ...