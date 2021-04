Gatto-Monticone-Zidansek in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Giulia Gatto-Monticone affronterà al secondo turno del Wta 250 di Bogotà 2021 la slovena Tamara Zidansek. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, la tennista azzurra è stata capace di sconfiggere anche Astra Asharma al primo turno dell’evento colombiano e non vuole smettere di sognare. Sulla sua strada troverà un’avversaria particolarmente ostica, peraltro accreditata della quinta testa di serie e vittoriosa in due set su Kalinskaya al debutto. Tuttavia, una vittoria non è un’utopia per la giocatrice italiana, a caccia di uno dei migliori risultati della sua carriera. La sfida andrà in scena giovedì 8 aprile, come primo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 17.00. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Giuliaaffronterà al secondo turno del Wta 250 dila slovena Tamara. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, la tennista azzurra è stata capace di sconfiggere anche Astra Asharma al primo turno dell’evento colombiano e non vuole smettere di sognare. Sulla sua strada troverà un’avversaria particolarmente ostica, peraltro accreditata della quinta testa di serie e vittoriosa in due set su Kalinskaya al debutto. Tuttavia, una vittoria non è un’utopia per la giocatrice italiana, a caccia di uno dei migliori risultati della sua carriera. La sfida andrà in scena giovedì 8 aprile, come primo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 17.00. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), ...

