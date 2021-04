Furti e rapine, i carabinieri eseguono otto fermi. Ci sono anche i "falsi colleghi" (Di giovedì 8 aprile 2021) I carabinieri di Siena hanno sottoposto a fermo otto persone, tutti Sinti, appartenenti a un gruppo criminale dedito a rapine e Furti aggravati ai danni di bancomat e non solo, oltre che e alla ... Leggi su lanazione (Di giovedì 8 aprile 2021) Idi Siena hanno sposto a fermopersone, tutti Sinti, appartenenti a un gruppo criminale dedito aaggravati ai danni di bancomat e non solo, oltre che e alla ...

Advertising

AnsaToscana : Rapine e furti a Siena, 8 fermati. Operazione Cc dopo colpi a bancomat e in casa #ANSA - SIENANEWS : Dalle indagini, partite con le analisi di alcuni furti in abitazione, sarebbe emerso che il gruppo avrebbe compiuto… - SienaFree : Siena, furti e rapine a bancomat e abitazioni: sgominata banda di 8 persone - alitamighela : RT @qn_lanazione: Furti e rapine, i carabinieri eseguono otto fermi. Ci sono anche i 'falsi colleghi' #Siena - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Secondo i Carabinieri, il gruppo sarebbe coinvolto in due rapine, quattro spaccate e dieci furti in casa. -