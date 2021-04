Erdogan è una minaccia per tutti noi, ma il caso della sedia è una buffonata (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – Due poltrone per tre. E la terza persona, quella rimasta senza poltrona, è la presidente della Commissione europea. Nella sala dello scintillante palazzo presidenziale, il “sultano” Erdogan ha trattato così Ursula von der Leyen, come se fosse una sgradita presenza da relegare in curva ospiti. Il gesto del leader turco è stato considerato profondamente villano, al contempo una mancanza di rispetto nei confronti di una donna e un deprecabile sgarro protocollare. Ma a dirla tutta, come fatto notare da molti, lo sarebbe ancor di più quello di Charles Michel. Perché il presidente del Consiglio europeo si è adeguato senza reagire, senza cedere il proprio posto alla von der Leyen e senza dare il benché minimo segno di aver colto la gravità della situazione. Automatismo d’accettazione che la dice lunga sull’atteggiamento supino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – Due poltrone per tre. E la terza persona, quella rimasta senza poltrona, è la presidenteCommissione europea. Nella sala dello scintillante palazzo presidenziale, il “sultano”ha trattato così Ursula von der Leyen, come se fosse una sgradita presenza da relegare in curva ospiti. Il gesto del leader turco è stato considerato profondamente villano, al contempo una mancanza di rispetto nei confronti di una donna e un deprecabile sgarro protocollare. Ma a dirla tutta, come fatto notare da molti, lo sarebbe ancor di più quello di Charles Michel. Perché il presidente del Consiglio europeo si è adeguato senza reagire, senza cedere il proprio posto alla von der Leyen e senza dare il benché minimo segno di aver colto la gravitàsituazione. Automatismo d’accettazione che la dice lunga sull’atteggiamento supino ...

matteosalvinimi : Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo… - ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - Rinaldi_euro : Per me la figuraccia l’ha fatta Charles Michel perché si sarebbe dovuto alzare e cedere la poltrona alla vdL metten… - Sk89976225 : RT @always__shines: una giornata intera a linciare kerem e prenderlio per il culo togliendosi la mascherina con tanto di 'I'M sOrRy SaLaKsI… - nivesottaviani : RT @Gianmar26145917: La vicenda #vonderLeyen non ha nulla a che fare con il #sessismo ma è l'ennesima dimostrazione del nulla che è #Leurop… -