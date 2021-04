Eleviole? storie di canzoni | tessuti e lipidi in eccesso

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Non ho mai guardato alla mia magrezza come a un problema. Parlo di quando ero magro, molto magro, ovviamente, non di adesso. Non ho mai guardato alla mia magrezza neanche come a un punto a mio favore, intendiamoci. Fino ai trent’anni, circa, ho pesato meno di sessanta chili, per un metro e settantacinque di altezza, ero gracile, nervoso, asciutto, ma ero più che altro quel che ero. Mi era capitato quel corpo e quello mi tenevo. Mangiavo, male, e non ingrassavo. Avevo, in parte ce l’ho anche ora, una pelle che definire di merda è farmi un complimento, e questo credo sia per una questione di alimentazione sbagliata che per una faccenda di predisposizione, nei fatti non ho mai mangiato verdure fino a che non sono andato fuori di casa, ho sempre mangiato poca frutta, molti dolci, molto zucchero nel caffè, molti dolci, i dolci erano e sono una mia passione, seppur oggi praticamente ...