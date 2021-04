Draghi: Alitalia? Una cosa di famiglia, un po' costosa... (Di giovedì 8 aprile 2021) Su Alitalia "siamo in piena trattativa con la Commissione Ue. Usa criteri apparentemente diversi ma dovrà giustificare se c'è una asimmetria e noi non possiamo accettare asimmetrie ingiustificate. Se ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Su"siamo in piena trattativa con la Commissione Ue. Usa criteri apparentemente diversi ma dovrà giustificare se c'è una asimmetria e noi non possiamo accettare asimmetrie ingiustificate. Se ...

Advertising

falitalia : #Draghi con #Alitalia si conferma sempre più una delusione: ma crede davvero che chi verrà dopo di lui renderà #ITA… - MarcoSironi5 : RT @AndreaGiuricin: #Alitalia #Draghi 'Una cosa costosa di famiglia.' Verissimo, l'abbiamo pagata sempre cara noi come contribuenti. - emmecap : @flying_mom @brusco_sandro E poi nulla da dire sulla risposta che ha dato su Alitalia? Va bene anche quella… - ascochita : RT @AndreaGiuricin: #Alitalia #Draghi 'Una cosa costosa di famiglia.' Verissimo, l'abbiamo pagata sempre cara noi come contribuenti. - xvalespx : RT @OGiannino: Ahi. Draghi dice neocompagnia ITA 'sarà discontinua' vs. Alitalia, e deve 'volare senza sussidi'. Sono 2 condizioni UE. Ma N… -