Derby di mercato, Milan e Inter si contendono Milenkovic (Di giovedì 8 aprile 2021) Derby di mercato tra il Milan e l’Inter: i due club Milanesi hanno messo gli occhi su Nikola Milenkovic della Fiorentina Un anno dopo Nikola Milenkovic è di nuovo al centro delle trattative con Milan e Inter pronte ad entrare in azione. Il serbo ha scelto di non voler rinnovare con il club viola e per questo motivo il suo addio parrebbe certo. Stando a quanto riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport, il valore del cartellino si sarebbe abbassato da 40 a 25 milioni di euro. Da una parte il difensore della Fiorentina sarebbe ben disposto a diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, qualora i rossoneri approdassero in Champions League. Dall’altra l’Inter ha deciso di sciogliere i contratti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021)ditra ile l’: i due clubesi hanno messo gli occhi su Nikoladella Fiorentina Un anno dopo Nikolaè di nuovo al centro delle trattative conpronte ad entrare in azione. Il serbo ha scelto di non voler rinnovare con il club viola e per questo motivo il suo addio parrebbe certo. Stando a quanto riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport, il valore del cartellino si sarebbe abbassato da 40 a 25 milioni di euro. Da una parte il difensore della Fiorentina sarebbe ben disposto a diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, qualora i rossoneri approdassero in Champions League. Dall’altra l’ha deciso di sciogliere i contratti ...

