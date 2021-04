Denise Pipitone, il conduttore russo si scusa: “Non volevamo ferire nessuno” (Di giovedì 8 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la notizia è stata ufficializzata con la messa in onda della trasmissione n???? ??????? (Lasciateli parlare) in onda su Primo Canale. Il confronto del gruppo sanguigno non ha fornito il risultato sperato, la ragazza russa non è la figlia di Pietro Pulizzi e Piera Maggio, scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Le modalità utilizzate dalla tv con sede a Mosca hanno suscitato numerose polemiche, dopo la registrazione l’avvocato Frazzitta, legale della mamma di Denise, ha dovuto rispettare un discusso embargo. I tempi di verifica si sono allungati tra slittamenti ed esiti in diretta. “Comprendiamo le preoccupazioni di tutti telespettatori italiani e, sia tramite l’avvocato della signora Maggio, sia tramite lei, voglio scusarmi con i genitori di Denise per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Olesya Rostova non è, la notizia è stata ufficializzata con la messa in onda della trasmissione n???? ??????? (Lasciateli parlare) in onda su Primo Canale. Il confronto del gruppo sanguigno non ha fornito il risultato sperato, la ragazza russa non è la figlia di Pietro Pulizzi e Piera Maggio, scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Le modalità utilizzate dalla tv con sede a Mosca hanno suscitato numerose polemiche, dopo la registrazione l’avvocato Frazzitta, legale della mamma di, ha dovuto rispettare un discusso embargo. I tempi di verifica si sono allungati tra slittamenti ed esiti in diretta. “Comprendiamo le preoccupazioni di tutti telespettatori italiani e, sia tramite l’avvocato della signora Maggio, sia tramite lei, vogliormi con i genitori diper ...

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - oknosureddit : 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia parla alla Tv russa… - Tv3Blog : RT @Tv3Blog: DENISE PIPITONE: LEGALE PIERA MAGGI0: “Parteciperà al programma russo” #DenisePipitone #Denise #PieraMaggio #OlesyaRostova htt… -