Daydreamer anticipazioni 13 aprile 2021 | Aziz contro Nihat

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 aprile 2021)in questa puntata dicapirà cheè un osso duro e che dovrà davvero impegnarsi per evitare che possa nuovamente farsi del male. Nell’episodio del 13l‘Aydin infatti si è presentato alla tenuta per farsi invitare a pranzo e poter assaggiare così tutto quello che cucina Miribahn. Il Divit sapendo quello che è appena successo, tenta con ogni mezzo di evitare che il consuocero riesca ad abbuffarsi ancora una volta, di tutto quello che gli capita a tiro. Nel frattempo nel bizzarro quartiere degli Aydin, una vecchia conoscenza di Leyla fa ritorno, dopo diversi anni di assenza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…trame turche, Can confessa di non amare Sanem Rivelazione scioccante delle prossime puntate della soap turca fatte dal ...