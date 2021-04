Covid, record di vaccinazioni in Spagna e in Francia nelle ultime 24 ore (Di giovedì 8 aprile 2021) La Francia e la Spagna registrano numeri da record nella campagna vaccinale. Rispettivamente Madrid segna quota 453.682 dosi inoculate nelle ultime 24 ore. Superata anche la soglia dei tre milioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 aprile 2021) Lae laregistrano numeri danella campagna vaccinale. Rispettivamente Madrid segna quota 453.682 dosi inoculate24 ore. Superata anche la soglia dei tre milioni di ...

Advertising

fanpage : “Il Brasile è un reattore nucleare che ha innescato una reazione a catena ed è fuori controllo. È una Fukushima bio… - SkyTG24 : Record di morti per Covid in Brasile, ma Bolsonaro è contrario al lockdown: fa ingrassare - repubblica : ?? Vacanze Covid-free, dalle Maldive alla Grecia record di vaccinazioni per far volare il turismo - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, record di vaccinazioni in Spagna e in Francia nelle ultime 24 ore #vaccini - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Covid, record di vaccinazioni in Spagna e in Francia nelle ultime 24 ore #vaccini -