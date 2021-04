Covid: 'divario digitale ha penalizzato alcuni studenti, Dad meglio di niente (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - "L'anno alle spalle è stato di depressione, limitato anche dal punto di vista delle relazioni: la digitalizzazione è stata l'unica via d'uscita per comunicare, insegnare, per continuare a fare almeno una parte della nostra vita normale. Il non avere a disposizione i meccanismi di base per poterlo fare è una delle grandi frustrazioni di questo periodo, il divario digitale". Lo ha detto Mario Draghi, sottolineando come "sulla didattica a distanza ognuno può avere l'opinione che vuole, ma è meglio di niente". "Per l'istruzione c'è un divario tra varie parti d'Italia, quelle che non avevano infrastrutture digitali sono state più svantaggiate -ha spiegato il premier-. E' una delle priorità, c'è l'impegno del governo, abbiamo appena finito di discutere il Pnrr con le Regioni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - "L'anno alle spalle è stato di depressione, limitato anche dal punto di vista delle relazioni: la digitalizzazione è stata l'unica via d'uscita per comunicare, insegnare, per continuare a fare almeno una parte della nostra vita normale. Il non avere a disposizione i meccanismi di base per poterlo fare è una delle grandi frustrazioni di questo periodo, il". Lo ha detto Mario Draghi, sottolineando come "sulla didattica a distanza ognuno può avere l'opinione che vuole, ma èdi". "Per l'istruzione c'è untra varie parti d'Italia, quelle che non avevano infrastrutture digitali sono state più svantaggiate -ha spiegato il premier-. E' una delle priorità, c'è l'impegno del governo, abbiamo appena finito di discutere il Pnrr con le Regioni e ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: 'divario digitale ha penalizzato alcuni studenti, Dad meglio di niente... - ANSA_Lifestyle : ?? Le tendenze di #ANSALifestyle in Podcast. Ascolta il nuovo #ANSAVoice dedicato a: “Brutte notizie dal fronte pari… - GioanolaA : @cris_cersei @Samira1577 Hanno giocato su due fronti. Sudato come matti per sfalsare il più possibile le statistich… - simonesanti66 : @GiorgiaMeloni @Libero_official @FratellidItalia La crisi è amica dei più ricchi: crescono i “Paperoni” nel mondo.… - ottopagine : Il covid ha allargato divario col nord, e ora il sud rischia -