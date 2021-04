Covid | Bersani a Draghi | ' basta attacchi a Speranza | Salvini gioca due parti in commedia'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - I rapporti tra i due sono di lunga data e quando ieri Pierluigiha chiamato il premier Marioper un incontro, ha trovato un interlocutore attento. E già oggi si è svolto il colloquio, chiesto dal leader di Art.1 sulla spinta deglidi Matteoa Roberto. "Non si può fare propaganda scaricando le tensioni su chi ha il compito di tutelare la salute", il senso del ragionamento diche proprio nel pomeriggio vedrà il leader della Lega. Sono 4 i punti chea sottoposto al premier. Intanto i rapporti al'interno della maggioranza e la necessità di "aggiustare il percorso rispetto ad alcune difficoltà politiche legate all'anomalia" nella composizione del governo. ...

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - I rapporti tra i due sono di lunga data e quando ieri Pierluigi Bersani ha chiamato il premier Mario Draghi per un ...
Al centro dei colloqui la situazione epidemiologica e le prospettive di sostegno e di ripresa economica del Paese.