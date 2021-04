Concorso straordinario, dopo sei mesi dalla prova poche graduatorie pubblicate e nessuna notizia della suppletiva. Possibile aumento dei posti? (Di giovedì 8 aprile 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020: il bando è stato pubblicato ad aprile 2020, le domande sono state presentate in estate, le prove si sono svolte tra il 22 ottobre e il 4 novembre con ripresa tra il 14 e il 19 febbraio. Ma a sei mesi dalle prove svolte a fine ottobre, le graduatorie pubblicate sono ancora poche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021)per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020: il bando è stato pubblicato ad aprile 2020, le domande sono state presentate in estate, le prove si sono svolte tra il 22 ottobre e il 4 novembre con ripresa tra il 14 e il 19 febbraio. Ma a seidalle prove svolte a fine ottobre, lesono ancora. L'articolo .

