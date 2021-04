Chi è il vincitore di LOL Chi ride è fuori? Gli ultimi due episodi l’8 aprile su Prime Video

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ildi LOL Chiè stato annunciato. Dopo l’ottimo (e forse inaspettato) esordio lo scorso 1°su, il nuovo comedy show Amazon Original in seiha conquistato il popolo dei social. L’8, la piattaforma di streaming rilascia glidue appuntamenti in cui scopriremo ildi LOL Chi, nella speranza di poter assistere a una seconda edizione del programma (qui la nostra recensione). Originalissimo il format: è una sfida fra dieci comici professionisti?che devono restare seri per sei ore consecutive?provando, allo stesso tempo, a farre i loro avversari per aggiudicarsi?un premio finale di ...

Ma adesso è il momento di occuparsi del vincitore di Lol chi ride è fuori ovvero Ciro Priello. Dopo sei ore intense, l'attore dei The Jackal è riuscito arrivare fino alla fine battendo la rivale Katia Follesa. Lol, chi ride è fuori è il tormentone del momento. Il programma comico in cui è vietato ridere ha fatto il botto di visualizzazioni su Amazon Prime Video. Quando i giudici mostrano quel cartellino, il comico è espulso dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.