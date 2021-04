Borse di studio per laureati in Marketing: Unrae premia le migliori tesi sull’automotive (Di giovedì 8 aprile 2021) Unrae, l’Associazione delle Case automobilistiche estere, ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di 10 Borse-premio per le migliori tesi di laurea dell’anno accademico 2020-21 sul tema del Marketing applicato al settore automotive. Le Borse di studio istituite dall’Unrae, giunte quest’anno alla 21esima edizione, sono rivolte a tutti gli studenti delle Università italiane che hanno discusso o discuteranno la loro tesi di laurea tra il primo ottobre 2020 e il 31 luglio 2021. Il tema specifico per la partecipazione è il Marketing applicato al settore automotive. I dieci neolaureati selezionati dalla giuria in base alla qualità della tesi di laurea, riceveranno una borsa-premio di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021), l’Associazione delle Case automobilistiche estere, ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di 10-premio per ledi laurea dell’anno accademico 2020-21 sul tema delapplicato al settore automotive. Lediistituite dall’, giunte quest’anno alla 21esima edizione, sono rivolte a tutti gli studenti delle Università italiane che hanno discusso o discuteranno la lorodi laurea tra il primo ottobre 2020 e il 31 luglio 2021. Il tema specifico per la partecipazione è ilapplicato al settore automotive. I dieci neoselezionati dalla giuria in base alla qualità delladi laurea, riceveranno una borsa-premio di ...

