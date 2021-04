Bild | quando il Dortmund dimenticò Hummels a Colonia

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi laha raccontato un retroscena curioso capitato qualche giorno fa in Bundesliga. Dopo la sfida dello scorso 20 marzo contro il, pareggiata per la cronaca 2-2 in trasferta, i gialloneri delsi sono dimenticati il loro vice-capitano, ripartendo prontamente alla volta di casa. Nessun calciatore si è accorto della sua assenza sul pullman di squadra, neanche mister Terzic e la dirigenza, con l'esperto difensore che è dovuto quindi tornare ada solo in auto. "La perfetta fotografia della sciagurata Bundesliga del", scrivono in Germania. Foto: Twitter ufficiale Borussia