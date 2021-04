Attenti a quei due

Leggi su panorama

(Di giovedì 8 aprile 2021) Jerome Powell e Christine Lagarde sono, rispettivamente, presidente della Federal Reserve e della Banca centrale europea. Dalle loro decisioni dipendono stabilità e andamento dei mercati finanziari. Anche loro sbagliano, però. E oggi, spesso, una loro scelta può determinare reazioni opposte a quelle attese… Sono un uomo e una donna. Lui è nato a Washington nel 1953, lei a Parigi nel 1956. Lui si laurea in politica alla Princeton con una tesi sul Sud Africa e poi in legge alla Georgetown University; lei in letteratura americana all'Ecole d'art d'Avignon e in legge alla Université Paris-X. Lui lavora a New York in prestigiosi studi di avvocato e in banche di investimento, lei è la prima donna ad assumere la presidenza dello studio legale Baker McKenzie a Chicago. Lui entra nel 2011 come consigliere nella Federal Reserve, la banca centrale americana; lei è più volte ministro del governo ...