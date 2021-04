Arca, nel 2020 utile netto sale del 35% a 56,7 milioni di euro (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea di Arca Holding, società controllante di Arca Fondi SGR, ha approvato il bilancio 2020, che si è chiuso con un utile netto pari a 56,7 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2019 (42 milioni di euro). Ciò permetterà la distribuzione di dividendi ai soci per complessivi 10 milioni di euro. “Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti dalla Società – ha spiegato l’amministratore delegato Ugo Loeser – specie in una fase complessa dovuta a cambiamenti strutturali dell’industria. I nostri fondi, in particolare quelli legati al mondo dell’economia reale, si sono dimostrati vincenti e in grado di reggere situazioni difficili di volatilità senza precedenti. Nel corso del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea diHolding, società controllante diFondi SGR, ha approvato il bilancio, che si è chiuso con unpari a 56,7di, in crescita del 35% rispetto al 2019 (42di). Ciò permetterà la distribuzione di dividendi ai soci per complessivi 10di. “Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti dalla Società – ha spiegato l’amministratore delegato Ugo Loeser – specie in una fase complessa dovuta a cambiamenti strutturali dell’industria. I nostri fondi, in particolare quelli legati al mondo dell’economia reale, si sono dimostrati vincenti e in grado di reggere situazioni difficili di volatilità senza precedenti. Nel corso del ...

