Ankara, Ursula von der Leyen senza sedia. Un messaggio di Erdogan? (Di giovedì 8 aprile 2021) Il «sofagate» potrebbe essere un atto voluto dal presidente turco. Il fatto di lasciare la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, senza sedia e senza un posto dedicato, durante il ricevimento nel Palazzo di Ankara, potrebbe non essere solo una figuraccia, ma rappresentare un messaggio, lanciato da Recep Tayyip Erdogan. https://twitter.com/manginobrioches/status/1379782061544910849 Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Il «sofagate» potrebbe essere un atto voluto dal presidente turco. Il fatto di lasciare la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, senza sedia e senza un posto dedicato, durante il ricevimento nel Palazzo di Ankara, potrebbe non essere solo una figuraccia, ma rappresentare un messaggio, lanciato da Recep Tayyip Erdogan. https://twitter.com/manginobrioches/status/1379782061544910849

Advertising

Piu_Europa : Un’umiliazione per le donne e un’offesa nei confronti dell’Unione europea: non c’è altro modo per definire il gesto… - RaiNews : 'Sofagate' di Ankara. La visita dei leader Ue in Turchia lascia dietro di sé uno strascico di polemiche, niente sed… - TizianaFerrario : Chi è peggio tra Erdogan e Charles Michel? di Tiziana Ferrario. Ursula von der Leyen snobbata ad Ankara… - Jenaborderline : RT @annidicera: Il cane di #Erdogan #UrsulavonderLeyen #Ursula #SofaGate #Ankara #Turchia - Lucia05149332 : RT @MarianoGiustino: Appuntamento giovedì, ore 9, su @RadioRadicale Ankara lascia senza sedia Ursula von der Leyen nel vertice con #Erdogan… -