Andreazzoli su Bennacer | “E’ un giocatore che vuole migliorarsi sempre”

La Gazzetta dello Sport

C'è un Milan cone un altro senza, un po' come l'Empoli di tre anni fa. Aurelio, 67 anni, mister da una vita, se l'è goduto sempre e lo racconta col sorriso. "In mezzo giocavamo a tre: lui, ...C'è un Milan cone un altro senza, un po' come l'Empoli di tre anni fa. Aurelio, 67 anni, mister da una vita, se l'è goduto sempre e lo racconta col sorriso. "In mezzo giocavamo a tre: lui, ...Aurelio Andreazzoli, ex allenatore di Bennacer ai tempi dell'empoli, ha raccontato il centrocampista algerino ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "In questa stagione è stato ...Lui ha iniziato come trequartista, e per me lo può fare ancora oggi, ne ha le qualità. Ismael Bennacer è stato il perno della sua mediana, dove l’algerino ricopriva inizialmente il ruolo di trequartis ...