Ajax Roma 0-0 LIVE: Dzeko vicino al gol con un destro a incrociare (Di giovedì 8 aprile 2021) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per i quarti d’andata dell’Europa League 2020/2021 tra Ajax e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Johan Cruijff Arena”, Ajax e Roma si affrontano nel match valido per i quarti d’andata dell’Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Ajax Roma 0-0 MOVIOLA Si parte! É cominciata Ajax-Roma. 3? Roma a un soffio dal vantaggio – Discesa di Dzeko sulla sinistra, palla bassa al centro per Pellegrini leggermente in ritardo. 11? Ci prova Dzeko – Il bosniaco si allarga, serve al centro Pedro che poi torna dal centravanti giallorosso. destro basso a incrociare di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per i quarti d’andata dell’Europa League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Johan Cruijff Arena”,si affrontano nel match valido per i quarti d’andata dell’Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Si parte! É cominciata. 3?a un soffio dal vantaggio – Discesa disulla sinistra, palla bassa al centro per Pellegrini leggermente in ritardo. 11? Ci prova– Il bosniaco si allarga, serve al centro Pedro che poi torna dal centravanti giallorosso.basso adi ...

