WhatsApp: vicino il trasferimento diretto delle chat da Android ad iOS e viceversa (Di mercoledì 7 aprile 2021) WhatsApp si prepara a cambiare veste introducendo molte novità. Tra queste la possibilità di trasferire le chat da Android ad iOS e viceversa Scommetto che almeno una volta tutti abbiamo avuto a che fare con la migrazione delle chat e dei dati WhatsApp da un dispositivo ad un altro. Finché la migrazione restava tra due dispositivi Android (o iOS) la faccenda era comunque molto facile. Ci veniva subito in soccorso il backup automatico su Google Drive attivabile dalle impostazioni, andando su chat>Backup delle chat>Impostazioni Google Drive. Il backup che veniva salvato e caricato sul drive era protetto con crittografia e una chiave veniva memorizzata all'interno del dispositivo dell'utente.

