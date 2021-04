Usa-Russia, lo scontro continua a colpi di Zoom (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con la pandemia, piattaforme digitali, servizi internet e di videoconferenza sono diventati beni di prima necessità per garantire le attività produttive ed economiche. Ed è forse per questo che la vicenda della società americana Zoom Video Communications in Russia ha acquisito sfumature strategiche e geopolitiche. Tutto è cominciato con l’annuncio della società con sede in California, che ha guadagnato valore durante la crisi sanitaria per il Covid, di vietare ai distributori la vendita di abbonamenti aziendali alle agenzie governative e alle società statali russe. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Kommersant, che cita come fonte una lettera di RightConf, distributore di Zoom in Russia e nell’area della Comunità degli Stati indipendenti. “Stiamo chiarendo i dettagli – ha spiegato Andrej Petrenko, direttore ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con la pandemia, piattaforme digitali, servizi internet e di videoconferenza sono diventati beni di prima necessità per garantire le attività produttive ed economiche. Ed è forse per questo che la vicenda della società americanaVideo Communications inha acquisito sfumature strategiche e geopolitiche. Tutto è cominciato con l’annuncio della società con sede in California, che ha guadagnato valore durante la crisi sanitaria per il Covid, di vietare ai distributori la vendita di abbonamenti aziendali alle agenzie governative e alle società statali russe. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Kommersant, che cita come fonte una lettera di RightConf, distributore diine nell’area della Comunità degli Stati indipendenti. “Stiamo chiarendo i dettagli – ha spiegato Andrej Petrenko, direttore ...

