Università Bocconi, cinque borse di studio a studenti meritevoli in memoria di Luca Attanasio (Di mercoledì 7 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color cinque ragazzi avranno la possibilità di studiare grazie ad una raccolta fondi organizzata dall’Università Bocconi di Milano in ricordo dell’Ambasciatore limbiatese assassinato lo scorso 22 febbraio in Congo Luca Attanasio, ex studente proprio dell’Università milanese. Sono stati ben 800 i donatori che hanno partecipato, per un totale di 90mila euro raccolti, cifra poi raddoppiata dall’Università tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 7 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorragazzi avranno la possibilità di studiare grazie ad una raccolta fondi organizzata dall’di Milano in ricordo dell’Ambasciatore limbiatese assassinato lo scorso 22 febbraio in Congo, ex studente proprio dell’milanese. Sono stati ben 800 i donatori che hanno partecipato, per un totale di 90mila euro raccolti, cifra poi raddoppiata dall’tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

giomo2 : RT @Deputatipd: In memoria di Luca Attanasio. Cinque borse di studio per cinque studenti che così avranno la possibilità di frequentare l'… - robyvise64 : RT @Deputatipd: In memoria di Luca Attanasio. Cinque borse di studio per cinque studenti che così avranno la possibilità di frequentare l'… - carlamartamari : RT @Deputatipd: In memoria di Luca Attanasio. Cinque borse di studio per cinque studenti che così avranno la possibilità di frequentare l'… - SettenewsWeb : Il risultato raggiunto dalla raccolta di fondi in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, caduto in un attentato… - Grazia60263293 : RT @Deputatipd: In memoria di Luca Attanasio. Cinque borse di studio per cinque studenti che così avranno la possibilità di frequentare l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Bocconi Università Bocconi, cinque borse di studio in memoria di Luca Attanasio In totale sono stati raccolti 90mila euro, cifra raddoppiata poi dall'Università Bocconi che ha promosso l'iniziativa nella sua comunità. "L'esempio di Luca non va dimenticato e deve essere un monito ...

Mercato immobiliare Milano: prezzi +2,8% nel 2020 ...in attesa della ripartenza delle Università Nella macroarea di Navigli - Famagosta il ribasso dei prezzi ( - 2,2%) ha interessato l'area di via Ripamonti - Spadolini e la zona a ridosso della Bocconi,...

Dad ed esami online all'Università: la Bocconi usa Respondus per smascherare gli studenti Corriere della Sera In totale sono stati raccolti 90mila euro, cifra raddoppiata poi dall'che ha promosso l'iniziativa nella sua comunità. "L'esempio di Luca non va dimenticato e deve essere un monito ......in attesa della ripartenza delleNella macroarea di Navigli - Famagosta il ribasso dei prezzi ( - 2,2%) ha interessato l'area di via Ripamonti - Spadolini e la zona a ridosso della,...