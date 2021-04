Tutto torna, anche i “Barbapapà”: su Rai Yoyo la nuova serie è ancora all’insegna dell’ecologia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dai mitici libri per bambini – diventati un altrettanto famoso cartoon – i leggendari e deliziosamente pop Barbapapà tornano dal 12 aprile su Rai Yoyo con oltre 50 nuovi episodi, dal lunedì al venerdì alle ore 07.20 (e in replica tutti i giorni alle ore 15.55) e dalla domenica al venerdì alle ore 20.50. I migliori cartoni animati degli anni 80 guarda le foto Amatissimi ancora oggi per la loro straordinaria capacità di trasformarsi in qualsiasi cosa, gli adorabili blob formato famiglia sono stati i protagonisti del primo cartone ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dai mitici libri per bambini – diventati un altrettanto famoso cartoon – i leggendari e deliziosamente popno dal 12 aprile su Raicon oltre 50 nuovi episodi, dal lunedì al venerdì alle ore 07.20 (e in replica tutti i giorni alle ore 15.55) e dalla domenica al venerdì alle ore 20.50. I migliori cartoni animati degli anni 80 guarda le foto Amatissimioggi per la loro straordinaria capacità di trasformarsi in qualsiasi cosa, gli adorabili blob formato famiglia sono stati i protagonisti del primo cartone ...

