Truffa dei diamanti, chiesto il rinvio a giudizio per 105 persone e 4 banche. Ci sono anche Mps, Unicredit e Banco Bpm

Processare 105 persone e 5 aziende, tra cui le banche Unicredit, Mps, Banco Bpm e Banca Aletti. È la richiesta avanzata dal pm di Milano Grazia Colacicco al termine dell'inchiesta sulla presunta maxi-truffa sui diamanti, venduti a prezzi gonfiati ai danni di centinaia di compratori. Tra le vittime anche diversi vip, come Vasco Rossi, Federica Panicucci, Simona Tagli e l'imprenditrice Diana Bracco. Sono oltre 600 le persone offese individuate dalla procura, mentre è stata stralciata la posizione di Intesa Sanpaolo e di Diamond Private Investment spa in vista del patteggiamento, già concordato con i pm. Nell'inchiesta a febbraio 2019 erano stati sequestrati oltre 700 milioni.

