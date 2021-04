Treno per Orio, salgono a quasi 9mila le firme per chiedere la modifica del tracciato (Di mercoledì 7 aprile 2021) salgono di ora in ora le firme raccolte dalla petizione lanciata su Change.org da un insieme di comitati e associazioni per chiedere a Governo, Italferr, Rete Ferroviaria Italia e a Comune e Provincia di Bergamo di rivedere il progetto del nuovo collegamento ferroviario Stazione di Bergamo – Aeroporto di Orio “per tutelare sia l’ambiente che le vite degli abitanti delle zone impattate”. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 aprile le firme hanno superato quota 8.700. Il progetto, si legge nella petizione, “prevede la realizzazione di 5,2 chilometri di binari quasi interamente in superficie, con attraversamento e spaccatura del quartiere di Boccaleone in due aree non comunicanti, pesante consumo di suolo e severo impatto acustico/visivo anche nella Cintura Verde di Bergamo Sud Est”. I ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 aprile 2021)di ora in ora leraccolte dalla petizione lanciata su Change.org da un insieme di comitati e associazioni pera Governo, Italferr, Rete Ferroviaria Italia e a Comune e Provincia di Bergamo di rivedere il progetto del nuovo collegamento ferroviario Stazione di Bergamo – Aeroporto di“per tutelare sia l’ambiente che le vite degli abitanti delle zone impattate”. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 aprile lehanno superato quota 8.700. Il progetto, si legge nella petizione, “prevede la realizzazione di 5,2 chilometri di binariinteramente in superficie, con attraversamento e spaccatura del quartiere di Boccaleone in due aree non comunicanti, pesante consumo di suolo e severo impatto acustico/visivo anche nella Cintura Verde di Bergamo Sud Est”. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Treno per Deceuninck, chi troppo vuole nulla stringe Sul lato sinistro della strada invece Mozzato si era correttamente messo sulle ruote del treno Deceuninck, ma lì la lotta per la posizione, cruenta, deve avergli portato via la gran parte delle ...

Francia, Le Maire: "Continueremo a sostenere in modo massiccio il trasporto aereo" Tra le concessioni che la compagnia ha dovuto fare per avere l'ok della Commissione europea c'è la ...ad Air France di eliminare tutti i collegamenti con le città in cui esiste un' alternativa in treno ...

Leonardo, boom di ascolti su Rai Uno per la fiction sul genio Da Vinci, tra ricostruzioni storiche e fiction Grande attesa per la serata finale della fiction il 13 aprile. I costumi della serie sono realizzati a Mdc Prato dal costumista Alessandro Lai ...

Fanese si siede sui binari deciso a farla finita. Salvato dall’intervento dei Carabinieri FANO – Problemi familiari ed economici, questi i motivi per i quali un fanese di 48 anni aveva deciso di farla finita. Lo hanno salvato la prontezza d’ intervento, la determinazione e il coraggio dell ...

