Torre del Greco, Ruotolo: “Indagare su atti amministrativi del Comune, depositata interrogazione” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Torre del Greco: dopo i recenti arresti Sandro Ruotolo (senatore del Gruppo Misto) chiede l’istituzione di una commissione d’indagine per verificare se l’attività amministrativa del Comune sia condizionata dall’ingerenza della criminalità organizzata. “Gli ultimi arresti che hanno coinvolto nuovamente l’amministrazione comunale di Torre del Greco sono di pochi giorni fa. Sotto la lente dei magistrati della Procura Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 aprile 2021)del: dopo i recenti arresti Sandro(senatore del Gruppo Misto) chiede l’istituzione di una commissione d’indagine per verificare se l’vità amministrativa delsia condizionata dall’ingerenza della criminalità organizzata. “Gli ultimi arresti che hanno coinvolto nuovamente l’amministrazione comunale didelsono di pochi giorni fa. Sotto la lente dei magistrati della Procura

Advertising

chr_masset : Buon compleanno, cara Torre Eiffel! 132 anni che fai sognare il mondo. Ricordo anche un giorno del 2016 in cui indo… - larampait : #TorredelGreco. #Ruotolo: “Indagare sugli atti amministrativi del comune” - EmilianoVerga : RT @TurismoBergamo: Quasi 1000 anni di storia, diverse lotte e un incendio, eppure è sempre lì, in tutta la sua maestosità. ??Torre del Gom… - Torrechannelit : Torre del Greco – Approvato in Consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2021-2023 - VittorioCocive1 : Voti comprati a Torre del Greco, il caso in Parlamento: interrogazione di Sandro Ruotolo -