Teverola | la proposta del maestro Improta | “Utilizzare l’area mercato come spazio per lo sport”

Teverola: il maestro Antonio Improta lancia la proposta dell'utilizzo dell'area del mercato (utilizzata solo il venerdì) come spazio di sport aperto a tutti. "In questi mesi di pandemia, alcuni dei miei allievi agonisti, tra cui Giovanni Improta in fase di preparazione per i giochi olimpici, stanno correndo presso l'area del mercato del comune di Teverola.

