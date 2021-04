Sondaggio | secondo il 65% dei votanti | stasera avrebbe vinto il Bayern

Advertising

ventoc : RT @Libero_official: Tra #FdI e #Pd solo o,5 punti percentuali di distacco: se la #Meloni prosegue nel trend di crescita, a breve sarà a ca… - MastroBlockcha1 : Le fabbriche intelligenti o Smart Factories, sono la rappresentazione del modello produttivo del futuro. Secondo un… - StefanoCervo : RT @Libero_official: Tra #FdI e #Pd solo o,5 punti percentuali di distacco: se la #Meloni prosegue nel trend di crescita, a breve sarà a ca… - esterlabona : piccolo sondaggio che non cagherà nessuno ma va bene comunque: secondo voi, chi è più sotton* tra me e itz? - wilkinsondako : Ho visto un tiktok e voglio fare un sondaggio. Secondo voi tradiscono di più -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo

... piattaforma online per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali, ha condotto un... ma solo il 12% degli Italiani ne prova vergognail 28% degli utenti Ashley Madison, il ......i dati del 2019. Il restante 32% ha detto di usare solo una lingua, in calo rispetto al 36% del 2014. Più la persona è anziana, più è probabile che usi una sola lingua. Ilha ...L'ultimo sondaggio di Piper Sandler rivela che il marchio Apple è molto forte tra gli adolescenti della generazione Z. Ecco i dettagli.In uno studio condotto da TheFork in Italia a gennaio 2021 su oltre 5.000 utenti, il 52% dei rispondenti ha dichiarato che appena possibile andrà al ristorante più che in passato (ANSA) ...