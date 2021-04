Si va verso un riequilibrio pluriennale del bilancio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Non è solo il futuro del Casinò a preoccupare a Campione dove, da mesi, sindaco e Giunta sono al lavoro per cercare di ristabilire l'equilibrio diche manca dal 7 giugno 2018, quando venne ...

Advertising

I_Faiella : @AndreaRoventini @EnricoPoliFi @VisonaNicola Ma anche lui partiva dalla constatazione di un modello che non funzion… -

Ultime Notizie dalla rete : verso riequilibrio

Il Giorno

In questi giorni Canesi ha partecipato a videoconferenze con i funzionari del Viminale e del Mef per discutere la possibilità di unpluriennale. Al 21 settembre il Comune poteva contare ......si determinerebbe a causa dello spostamento di risorse tra Psr delle Regioni ex convergenza... paradossalmente, sarebbero private proprio dei fondi destinati a garantire il...Un’azione meritoria di tanto apprezzamento ed inarrestabile, dunque, quella dei giovani del Leo Club Agrigento Host che hanno deciso di prendere un impegno chiaro verso la società ... illegittimi ...Se il disinteresse della Giunta di Merate rispetto alla pericolosa situazione in cui versa il San Leopoldo Mandic è la diretta ... trovare una modalità che dilazioni nel tempo il riequilibrio tra ...