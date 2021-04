Serie C-Girone C, Ternana-Cavese 7-2: valanga di gol per le fere, al “Liberati” è festa Serie B. La Classifica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua la festa promozione delle "fere".Nella sfida interna, valida per il recupero della ventottesima giornata di campionato di Serie C-Girone C, la Ternana va a valanga sulla Cavese. 7-2 per le fere che aprono le marcature al 17' del primo tempo con Vantaggiato lo stesso, autore del gol del raddoppio rossoverde al 24'. Al 38' gol di Peralta che permette ai padroni di casa di chiudere la prima frazione di gioco sul 3-0. Il secondo tempo inizia sullo stesso copione del primo, con la rete di Laverone al 48' che sigla il gol del momentaneo 4-0. Timbra la presenza la formazione campana che al 52' segna il gol del 4-1 messo a segno da Scoppa. Continua il monologo rossoverde con i gol di Suagher al 64 per il 5-1' e Peralta al 74' che ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua lapromozione delle "".Nella sfida interna, valida per il recupero della ventottesima giornata di campionato diC-C, lava asulla. 7-2 per leche aprono le marcature al 17' del primo tempo con Vantaggiato lo stesso, autore del gol del raddoppio rossoverde al 24'. Al 38' gol di Peralta che permette ai padroni di casa di chiudere la prima frazione di gioco sul 3-0. Il secondo tempo inizia sullo stesso copione del primo, con la rete di Laverone al 48' che sigla il gol del momentaneo 4-0. Timbra la presenza la formazione campana che al 52' segna il gol del 4-1 messo a segno da Scoppa. Continua il monologo rossoverde con i gol di Suagher al 64 per il 5-1' e Peralta al 74' che ...

Advertising

OptaPaolo : 9 - L’#Inter non vinceva nove gare di fila in campionato dal 2007, quando stabilì il record nella storia della Seri… - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, #Ternana-Cavese 7-2: valanga di gol per le fere, al 'Liberati' è festa #SerieB. La Classifica… - Mediagol : #SerieC-Girone C, #Ternana-Cavese 7-2: valanga di gol per le fere, al 'Liberati' è festa #SerieB. La Classifica… - SalentoSport : #SERIED/H – La nuova #classifica dopo i recuperi e il #Giudicesportivo della 24ª - ftg_soccer : GOAL! Castrovillari in Italy Serie D: Girone I Castrovillari 2-0 Roccella -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Juve - Napoli, tutte le statistiche della gara ...gara di un girone d'andata disputata dopo la rispettiva nel girone di ritorno (giocata lo scorso febbraio). ... E CENTOCINQUANTESIMA Questo sarà il 150° confronto tra Juventus e Napoli in Serie A: i ...

Diretta/ Ternana Cavese (risultato finale 7 - 2): trionfo della capolista! DIRETTA TERNANA CAVESE (RISULTATO 0 - 0) SI COMINCIA! Siamo pronti a dare la parola al campo per la diretta di Ternana Cavese , recupero della 28giornata della Serie C, girone C: prima di udire il ...

Serie D girone I, i risultati dei recuperi: il S.Luca di Cozza batte il Cittanova, Roccella ko Si sono giocati due recuperi del girone I della serie D. Il derby reggino tra il San Luca e il Cittanova va alla squadra di Ciccio Cozza, che passa grazie al gol dell'ex Fiumara. Roccella sempre più ...

SERIE C: il Palermo cade a Monopoli, Ternana forza sette Due partite in programma quest’oggi, valide per il recupero della 32/a e 28/a giornata del girone C di Serie C. A sorpresa, Palermo sconfitto per 2-1 dal Monopoli al “Veneziani”. Somma aveva portato ...

...gara di und'andata disputata dopo la rispettiva neldi ritorno (giocata lo scorso febbraio). ... E CENTOCINQUANTESIMA Questo sarà il 150° confronto tra Juventus e Napoli inA: i ...DIRETTA TERNANA CAVESE (RISULTATO 0 - 0) SI COMINCIA! Siamo pronti a dare la parola al campo per la diretta di Ternana Cavese , recupero della 28giornata dellaC,C: prima di udire il ...Si sono giocati due recuperi del girone I della serie D. Il derby reggino tra il San Luca e il Cittanova va alla squadra di Ciccio Cozza, che passa grazie al gol dell'ex Fiumara. Roccella sempre più ...Due partite in programma quest’oggi, valide per il recupero della 32/a e 28/a giornata del girone C di Serie C. A sorpresa, Palermo sconfitto per 2-1 dal Monopoli al “Veneziani”. Somma aveva portato ...